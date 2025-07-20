«Пари НН» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари Нижний Новгород» и «Краснодар» встретятся в матче 1-го тура чемпионата России в воскресенье, 20 июля. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 15.30 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую трансляцию встречи нижегородцев и краснодарцев. Ключевые события игры «Пари НН» — «Краснодар» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

20 июля 2025, 15:30. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» выиграл у «Пари НН» оба матча в чемпионате России. На групповом этапе FONBET Кубка России клубы победили друг друга по одному разу.