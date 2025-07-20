Полузащитник «Балтики» Мендель: «Динамо» Карпина сто процентов будет претендовать на чемпионство»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель оценил уровень московского «Динамо».

В пятницу, 18 июля калининградцы сыграли с бело-голубыми вничью в стартовом матче нового сезона РПЛ — 1:1.

— Как «Балтике» далось повышение в классе?

— Процесс это не простой, но как видите, мы справились. Можно сказать, мы уже адаптировались к РПЛ.

— «Динамо» причисляют к претендентам на золотые медали. По игре с ними этого не скажешь?

— Команда Карпина сто процентов будет претендовать на чемпионство. А что касается матча, мы просто не дали сопернику сыграть в свою игру, — цитирует Менделя «Евро-Футбол.Ру».