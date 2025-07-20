20 июля 2025, 14:02

Полузащитник «Балтики» Мендель: «Динамо» Карпина сто процентов будет претендовать на чемпионство»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель оценил уровень московского «Динамо».

В пятницу, 18 июля калининградцы сыграли с бело-голубыми вничью в стартовом матче нового сезона РПЛ — 1:1.

— Как «Балтике» далось повышение в классе?

— Процесс это не простой, но как видите, мы справились. Можно сказать, мы уже адаптировались к РПЛ.

— «Динамо» причисляют к претендентам на золотые медали. По игре с ними этого не скажешь?

— Команда Карпина сто процентов будет претендовать на чемпионство. А что касается матча, мы просто не дали сопернику сыграть в свою игру, — цитирует Менделя «Евро-Футбол.Ру».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 52-19 65
2
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
3
 Локомотив 29 14 11 4 53-36 53
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 29 11 13 5 37-19 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 29 9 9 11 34-38 36
10
 Ростов 29 8 9 12 25-31 33
11
 Оренбург 29 7 8 14 29-41 29
12
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-49 29
13
 Акрон 29 6 9 14 34-49 27
14
 Динамо Мх 29 5 10 14 19-37 25
15
 Пари НН 28 6 4 18 23-46 22
16
 Сочи 29 6 3 20 28-59 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 12:30 Оренбург – Кр. Советов 1 : 0
10.05 15:00 Зенит – Сочи 2 : 1
10.05 17:15 Ахмат – Динамо Мх 1 : 1
10.05 19:30 Локомотив – Балтика 1 : 0
11.05 13:00 Акрон – Ростов 1 : 3
11.05 15:15 Пари НН – ЦСКА - : -
11.05 17:30 Спартак – Рубин - : -
11.05 20:00 Динамо – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 25 1 5
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 27 1 3
Вся статистика

