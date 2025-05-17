«Пари НН» — «Факел»: Боселли заработал удаление

«Пари НН» остался в меньшинстве в матче 29-го тура чемпионата России против «Факела».

Нападающий нижегородцев Хуан Боселли на 43-й минуте получил вторую желтую карточку за фол в борьбе с защитником «Факела» Игорем Калининым и покинул поле.

Счет в игре 1:0 в пользу клуба из Воронежа. Матч проходит на стадионе «Нижний Новгород».