«Пари Нижний Новгород» примет «Факел» в матче 29-го тура чемпионата России в субботу, 17 мая. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пари НН» — «Факел» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

17 мая 2025, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Пари НН» находится на 13-м месте в РПЛ с 26 очками. «Факел» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы с 16 очками и лишился шансов остаться в премьер-лиге. Встреча команд в первом круге лиги состоялась в сентябре и завершилась со счетом 0:0.