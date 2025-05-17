«Химки» — «Рубин»: Даку не реализовал пенальти

Судья назначил пенальти в ворота «Химок» в матче 29-го тура чемпионата России против «Рубина».

На 40-й минуте полузащитник подмосковной команды Александр Филин сфолил на Дмитрие Кабутове из казанского клуба. Главный арбитр Рафаэль Шафеев не стал назначать 11-метровый, однако его пригласили к монитору ВАР для пересмотра эпизода, после чего судья изменил свое решение.

Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти. Счет в игре по-прежнему 1:1.

Встреча проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.