Матч «Пари НН» и «Балтики» завершился нулевой ничьей

«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в 13-м туре чемпионата России — 0:0. Матч прошел на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Хозяева нанесли три удара в створ ворот соперника, на счету гостей ни одного удара в створ.

Футболисты калининградской команды Николай Титков, Илья Петров, Натан Гассама и Мингиян Бевеев получили предупреждения в этой игре. Из-за перебора желтых карточек они пропустят следующий матч.

«Балтика» с 24 очками вышла на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 7 баллами сохраняет предпоследнюю, 15-ю строчку. Нижегородцы прервали 7-матчевую серию поражений во всех турнирах.

31 октября команда из Нижнего Новгорода встретится с ЦСКА, а калининградцы 2 ноября сыграют против «Ахмата».