«Краснодар» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Рубин» сыграют в РПЛ 26 октября

«Краснодар» принимает «Рубин» в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 26 октября. Игра на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре начинается в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

26 октября 2025, 19:45. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Рубин» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию матча показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

В 10 турах премьер-лиги чемпионы набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы с 18 очками идут на седьмой строчке РПЛ.

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