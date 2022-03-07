Гацкан поделился эмоциями от поражения «Ростова» в матче с «Сочи»
Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).
«Переживаю за «Ростов». В первые минуты «Сочи» не забили два своих момента. У «Ростова» активности не было. Второй тайм вообще равный, без моментов. Да, чуть больше повезло «Сочи». Пенальти 50 на 50 был. Обидно, конечно, но мы не теряем надежд, что ребята соберутся. Игр еще много. Все реально. Главное, чтобы игроки не вешали нос. Будем держать за них кулаки», — сказал Гацкан «СЭ».
Сочинский клуб набрал 37 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на 14-й позиции (18 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7