Гацкан поделился эмоциями от поражения «Ростова» в матче с «Сочи»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Переживаю за «Ростов». В первые минуты «Сочи» не забили два своих момента. У «Ростова» активности не было. Второй тайм вообще равный, без моментов. Да, чуть больше повезло «Сочи». Пенальти 50 на 50 был. Обидно, конечно, но мы не теряем надежд, что ребята соберутся. Игр еще много. Все реально. Главное, чтобы игроки не вешали нос. Будем держать за них кулаки», — сказал Гацкан «СЭ».

Сочинский клуб набрал 37 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на 14-й позиции (18 очков).