Панченко ни разу не получил зарплату в «Тамбове»

Форвард тульского «Арсенала» Кирилл Панченко в интервью «СЭ» рассказал о том, что не получал зарплату в «Тамбове». Форвард выступал за тамбовский клуб с августа по октябрь 2020 года, после чего перешел в «Арсенал».

— Это правда, что не получил ни копейки. Про подъемные и агентские, как и в случае с «Арсеналом», речи не шло, а с выплатой зарплат у «Тамбова» возникли временные трудности. Ничего страшного, это тоже часть футбольной жизни, перебои случаются, — сказал Панченко.

— Футболисты клуба даже написали письмо на имя губернатора области, чтобы ситуация разрешилась. Почему там нет вашей подписи?

— Естественно, я слышал эти разговоры. Понимаю ребят, которым надо кормить семьи. Но как новичок не считал себя вправе принимать активное участие в этой ситуации. Я не успел погрузиться в детали, достаточно времени провести в команде, чтобы что-то требовать. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Панченко — здесь.