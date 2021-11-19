Оздоев: «В первую очередь я должен благодарить наш медицинский штаб»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями после возвращение на поле в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (5:1). Хавбек сборной России из-за травмы пропустил почти четыре месяца.

— Вы вернулись на поле 118 дней спустя. С какими чувствами выходили на поле и как готовились к этой игре?

— К матчу — как обычно с командой. Но на самом деле очень тревожно было в том плане, что давно не был на поле в официальных играх. И с командой в общей группе занимался буквально несколько недель.

На тренировках более уверенно чувствую себя, потому что партнеры помогают в некоторых эпизодах, стараются не идти в жесткие единоборства со мной. И поэтому я очень рад вернуться, быть с командой.

В первую очередь хотел бы поблагодарить весь медицинский штаб «Зенита». Михаила Юрьевича Гришина — он очень сильно повлиял на то, что восстановление проходило без операции, очень ему благодарен. Не знаю, как передать, то, что он сделал для меня. Также хотел сказать большое спасибо Марии Юрьевне Буровой, которая терпела меня, всегда была рядом и внесла очень большой вклад в мое восстановление, чтобы я вышел на поле как можно скорее. Также хотел бы поблагодарить врачей и реабилитологов из Германии, которые помогали, с которыми восстанавливаться было легче. Вагнер Шефлер, Фабиан Торстен — спасибо большое. Спасибо всем, кто был рядом и всегда помогал.

В первую очередь я должен благодарить наш медицинский штаб. Вы лучшие — спасибо большое! — заявил Оздоев пресс-службе «Зенита».

— Когда вы вышли на поле — партнеры аплодировали. Волновались?

— Они всегда меня подбадривали, поддерживали. Хотел бы сказать большое спасибо команде, тренерскому штабу, руководству клуба — они всегда были рядом, помогали и верили. Также хотел бы сказать спасибо семье. Это круто, когда ты чувствуешь такую поддержку.

Для меня такое впервые — пропустить такой отрезок, не знать, насколько все хорошо пройдет. Но я был уверен, потому что я был в надежных руках нашего медицинского штаба. Да, были сегодня переживания, но совсем чуть-чуть. Все-таки скорости совсем другие — не то, что на тренировках. Все мобильнее в плане перестроений, реакций на моменты. Потихоньку буду набирать оптимальные кондиции в плане игрового тонуса. И все будет хорошо в дальнейшем.