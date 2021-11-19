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Оздоев: «В первую очередь я должен благодарить наш медицинский штаб»

22:31
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями после возвращение на поле в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (5:1). Хавбек сборной России из-за травмы пропустил почти четыре месяца.

— Вы вернулись на поле 118 дней спустя. С какими чувствами выходили на поле и как готовились к этой игре?

— К матчу — как обычно с командой. Но на самом деле очень тревожно было в том плане, что давно не был на поле в официальных играх. И с командой в общей группе занимался буквально несколько недель.

На тренировках более уверенно чувствую себя, потому что партнеры помогают в некоторых эпизодах, стараются не идти в жесткие единоборства со мной. И поэтому я очень рад вернуться, быть с командой.

В первую очередь хотел бы поблагодарить весь медицинский штаб «Зенита». Михаила Юрьевича Гришина — он очень сильно повлиял на то, что восстановление проходило без операции, очень ему благодарен. Не знаю, как передать, то, что он сделал для меня. Также хотел сказать большое спасибо Марии Юрьевне Буровой, которая терпела меня, всегда была рядом и внесла очень большой вклад в мое восстановление, чтобы я вышел на поле как можно скорее. Также хотел бы поблагодарить врачей и реабилитологов из Германии, которые помогали, с которыми восстанавливаться было легче. Вагнер Шефлер, Фабиан Торстен — спасибо большое. Спасибо всем, кто был рядом и всегда помогал.

В первую очередь я должен благодарить наш медицинский штаб. Вы лучшие — спасибо большое! — заявил Оздоев пресс-службе «Зенита».

— Когда вы вышли на поле — партнеры аплодировали. Волновались?

— Они всегда меня подбадривали, поддерживали. Хотел бы сказать большое спасибо команде, тренерскому штабу, руководству клуба — они всегда были рядом, помогали и верили. Также хотел бы сказать спасибо семье. Это круто, когда ты чувствуешь такую поддержку.

Для меня такое впервые — пропустить такой отрезок, не знать, насколько все хорошо пройдет. Но я был уверен, потому что я был в надежных руках нашего медицинского штаба. Да, были сегодня переживания, но совсем чуть-чуть. Все-таки скорости совсем другие — не то, что на тренировках. Все мобильнее в плане перестроений, реакций на моменты. Потихоньку буду набирать оптимальные кондиции в плане игрового тонуса. И все будет хорошо в дальнейшем.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 59 (4:1), Чистяков, 87 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 73 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Шарипов, 72) Козлов (Пенчиков, 73) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 77) Косарев (Масоэро, 46) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-11-19-magomed-ozdoev-spasibo-nashemu-meditsinskomu-shtabu-vy-luchshie-.htm

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Иван Шитик все материалы автора

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