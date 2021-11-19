Дзюба вышел на второе место в списке бомбардиров РПЛ
«Зенит» на своем поле со счетом 5:1 обыграл «Нижний Новгород» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Три гола в этой встрече забил нападающий Артем Дзюба.
Он довел свой лицевой счет в этом сезоне до 10 мячей. Дзюба вышел на второе место в споре бомбардиров. Он уступает только нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову, на счету которого 11 мячей в этом сезоне, а также есть матч в запасе.
«Зенит» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Питерцы гарантировали себе первое место по итогам первого круга.
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