Озбилиз считает, что РПЛ стала слабее: «Надо что-то делать»

Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз в комментарии для «СЭ» высказался о возможном изменении формата проведения РПЛ.

«Нужно ли проводить реформу РПЛ по примеру бельгийского или австрийского чемпионата? Можно рассмотреть такой вариант. Чемпионат России слабее стал, чем раньше. Поэтому надо что-то делать, чтобы добавлять интенсивность. Это должна решать федерация. Вариант плей-офф применяется в небольшом количестве чемпионатов. Сложно сказать, какой вариант будет лучше для РПЛ», — сказал Озбилиз «СЭ».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.