Булыкин прокомментировал возможное продление контракта Баринова с «Локомотивом»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное продление контракта полузащитника Дмитрия Баринова с железнодорожниками.

«Все от Баринова зависит, но то, что он может остаться в «Локомотиве» — это хорошая новость. Он один из лидеров «Локомотива». Даже те ребята, которые в обойме, пригодятся клубу, просто надо знать, что они хотят — много денег или уйти. В Европу, кроме Турции, сейчас уехать очень тяжело. Думаю, Дмитрий это понял и решил остаться в «Локомотиве», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Баринов провел 28 матчей за «Локомотив», забил два мяча и отдал одну результативную передачу.