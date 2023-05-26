Овечкин приехал на тренировочную базу «Динамо» перед дерби с «Локомотивом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил тренировочную базу футбольного «Динамо».

Пресс-служба бело-голубых опубликовала видео, на котором Овечкин несколько раз подкинул и поймал шайбу на крюк клюшки на футбольном газоне.

«Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.