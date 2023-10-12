Овчинников считает, что «Краснодар» стал опытнее в этом сезоне

Валерий Овчинников, тренировавший в девяностых нижегородский «Локомотив», куда приехали первые бразильские легионеры, высказался о чемпионских амбициях «Краснодара».

«Главное, чтобы «Зенит» их не закрыл со своими заморскими звездами. Надеюсь, Семак будет их гонять, чтобы они играли с полной отдачей. Тогда у петербуржцев хорошие шансы снова завоевать титул. Все будет решаться во второй части чемпионата. «Краснодар» сейчас — хороший, ничего не могу сказать. Помогает ему то, что другие команды играют через пень колоду. Они свои очки забирают, молодцы. Еще впереди у них в этом году матчи с ЦСКА и «Зенитом». Так что посмотрим. Поменялась ли игра «Краснодара» в этом сезоне? Просто команда стала опытнее. Главный тренер выстраивает игру так, чтобы она приносила результат. Сергей Галицкий ему доверяет. Команда играет прагматично, организованно. Но, повторюсь, все будет решаться весной. Потому что у «Зенита» большой опыт в борьбе за чемпионство», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

После 11 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. На втором месте — «Крылья Советов» (21 очко). Третий — «Зенит» (20 очков).

21 октября «Краснодар» встретится с «Балтикой». Начало — в 19:00 по мск.