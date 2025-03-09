Отец Тюкавина: «Сейчас самое главное для Константина — восстановление. Речи о какой-то Европе нет»

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в европейский клуб.

22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Все думали, что как раз летом будет следующий шаг — Европа. Агента Константина чуть ли не каждый день спрашивали журналисты насчет будущего. Может ли это сказаться, есть какие-то разговоры?

— Сейчас самое главное и основное — восстановление. Чтобы парень восстановился на сто процентов, отошел от травмы, вернулся на поле. А речи о какой-то Европе, даже мыслей нет, понимаете? Главное, чтобы прошло восстановление, он вернулся, радовал болельщиков, себя, руководство клуба и дальше приносил пользу.

Форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.