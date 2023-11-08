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Отец Кокшарова — о контракте игрока с «Краснодаром»: «Финансовая сторона неинтересна»

Алина Савинова
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Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров рассказал о том, как игрок подписывал первый контракт с клубом.

«Вообще, у нас интересная история. Александр — воспитанник академии, и, разумеется, настал момент, когда ему «Краснодар» предложил первый контракт. Я ему спокойно объяснил, что теперь настало наше время отдавать долги за то, что клуб тебя взял мальчиком и довел до профессионального уровня. Поэтому мы даже не рассматривали другие варианты. Я ему сказал: «На сколько тебе скажут, на столько и подписывай контракт». Это первое соглашение в жизни, и финансовая сторона сейчас абсолютно неинтересна. Нужно быть нормальным человеком, и тогда все будет. У нас сегодня такой подход», — цитирует Кокшарова-старшего Metaratings.ru.

В текущем сезоне 18-летний нападающий провел за «быков» 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до июня 2025 года.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 14 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-koksharova-o-kontrakte-s-krasnodarom-finansovaya-storona-neinteresna-303382/
Александр Кокшаров
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Отец Кокшарова рассказал, в чем сын равняется на Холанна
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 - : -
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Зенит – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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