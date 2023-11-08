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Отец Кокшарова рассказал, в чем сын равняется на Холанна

Алина Савинова
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Эдуард Кокшаров, отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова, рассказал, в чем видит сходство между сыном и нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«У обоих большое желание играть в футбол. Я всегда ему говорю, что у меня не было кумиров, я сам без примеров вокруг хотел с каждым днем становиться лучше. Александр знает, что нужно играть так, чтобы другие равнялись на тебя, так что не стоит искать кумиров. Поэтому сравнивать его с Холанном не вижу смысла. Мы все знаем, что Эрлинн — признанный футболист. Когда проводят такие параллели между молодым игроком и именитым футболистом, то конечно, это мотивирует и придает дополнительные силы. Но он равняется на Холанна только в желании играть футбол и делать это качественно. В целом, так можно сказать про любого игрока, который вышел на мировой уровень», — цитирует Кокшарова-старшего Metaratings.ru.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне 18-летний нападающий провел за «быков» 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до июня 2025 года.

23-летний Холанн с 2022 года выступает за «Манчестер Сити». Вместе с этой командой на стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-forvarda-krasnodara-koksharova-rasskazal-v-chyom-syn-ravnyaetsya-na-kholanda-303477/
Александр Кокшаров
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Краснодар
1
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
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 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
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 - : -
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 - : -
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