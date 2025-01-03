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Сегодня, 15:30

Отец Игнатова подтвердил переговоры со «Спартаком» по новому контракту

Микеле Антонов
Корреспондент
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Михаил Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отец полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова Александр Игнатов ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

Ранее спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил изданию «РБ Спорт», что «Спартак» ведет переговоры по продлению контракта Игнатова.

«Михаил может усилить любой клуб, для многих это не секрет. Сейчас он игрок «Спартака», и в дальнейшем не исключаю, что продолжит свою карьеру здесь же. 3 января «Спартак» официально объявил имя спортивного директора, им стал Франсис Кахигао. На сегодняшний день мы в переговорном процессе с клубом. Детали раскрыть не могу», — сказал Игнатов-старший «СЭ».

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Игнатов выступает за московский клуб с 2021 года. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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