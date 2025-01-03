Кахигао подписал со «Спартаком» контракт на 2,5 года

Срок действия контракта нового спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао составит 2,5 года, сообщает Metaratings.ru.

3 января стало известно о назначении Кахигао на пост спортивного директора в футбольном клубе «Спартак».

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.