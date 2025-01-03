Дасаев рассказал о знакомстве с Кахигао: «Попросил меня о фото — наверное, узнал»

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев рассказал «СЭ» о знакомстве с новым спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао.

«Нас познакомил генеральный директор. Кахигао захотел со мной сфотографироваться. Попросил меня о фото — наверное, узнал. Долго не общались, у меня была тренировка», — сказал Дасаев «СЭ».

Ранее пост спортивного директора занимал 33-летний Томаш Амарал. Португалец работал в «Спартаке» с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.