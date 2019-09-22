От клубного рекорда «Зенит» отделили несколько сантиметров
В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0, забив все засчитанные голы во втором тайме. Питерцы в 13-й раз выиграли в высшем российском дивизионе с разницей в пять мячей. В активе сине-бело-голубых имеется три более крупных победы: «Луч» и «Торпедо» были разбиты с разницей в семь голов, а «СКА-Хабаровск» безответно пропустил шесть раз.
Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
05.10.2008
|
Дик Адвокат
|
Луч-Энергия (д)
|
8:1
|
09.08.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Торпедо (д)
|
8:1
|
13.05.2018
|
Роберто Манчини
|
СКА-Хабаровск (д)
|
6:0
|
25.09.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Сатурн (д)
|
6:1
|
27.06.2000
|
Юрий Морозов
|
Факел (д)
|
5:0
|
30.09.2001
|
Юрий Морозов
|
Сатурн (д)
|
6:1
|
01.07.2008
|
Анатолий Бышовец
|
Тюмень (г)
|
5:0
|
14.11.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Ростов (д)
|
5:0
|
28.08.2011
|
Лучано Спаллетти
|
Краснодар (д)
|
5:0
|
11.08.2012
|
Лучано Спаллетти
|
Спартак (д)
|
5:0
|
20.09.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Ростов (г)
|
5:0
|
26.10.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Мордовия (д)
|
5:0
|
11.09.2016
|
Мирча Луческу
|
Арсенал (г)
|
5:0
|
19.11.2017
|
Роберто Манчини
|
Тосно (д)
|
5:0
|
14.04.2019
|
Сергей Семак
|
Анжи (д)
|
5:0
|
21.09.2019
|
Сергей Семак
|
Рубин (д)
|
5:0
Отмененный из-за небольшого офсайда гол Артема Дзюбы на последних секундах матча должен был оказаться рекордным для «Зенита». Никогда ранее пятикратные чемпионы России не отличались в чемпионате шестью голами за тайм. По пять мячей до «Рубина» от питерцев получали ЦСКА в 2001-м, «Торпедо» и «Мордовия» — в 2014-м.
Самые результативные таймы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Матч
|
Тайм
|
Счет тайма
|
30.09.2001
|
ЦСКА (д) — 6:1
|
2-й
|
5:0
|
09.08.2014
|
Торпедо (д) — 8:1
|
2-й
|
5:1
|
26.10.2014
|
Мордовия (д) — 5:0
|
2-й
|
5:0
|
21.09.2019
|
Рубин (д) — 5:0
|
2-й
|
5:0
Если бы не помощь ВАР «Зенит» присоединился бы к узкому кругу команд, забивавших шесть голов за 45 минут. Любопытно, что рекорд чемпионата по разности мячей в одном тайме принадлежит не чемпионам России ЦСКА и «Локомотиву», позволившим соперникам себя огорчить, а «Шиннику», который не играет в элите больше 10 лет. В 2002 году ярославцы разгромили «Анжи», шесть раз огорчив боснийского голкипера Амела Муйчиновича после перерыва.
Команды, забившие шесть голов в одном тайме чемпионата России
|
Дата
|
Клуб
|
Матч
|
Тайм
|
Счет тайма
|
09.07.2002
|
Шинник
|
Анжи (д) — 6:0
|
2-й
|
6:0
|
20.08.2015
|
ЦСКА
|
Мордовия (г) — 6:4
|
2-й
|
6:1
|
01.12.2016
|
Локомотив
|
Томь (г) — 6:1
|
2-й
|
6:1