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От клубного рекорда «Зенит» отделили несколько сантиметров

01:11
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В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0, забив все засчитанные голы во втором тайме. Питерцы в 13-й раз выиграли в высшем российском дивизионе с разницей в пять мячей. В активе сине-бело-голубых имеется три более крупных победы: «Луч» и «Торпедо» были разбиты с разницей в семь голов, а «СКА-Хабаровск» безответно пропустил шесть раз.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

05.10.2008

Дик Адвокат

Луч-Энергия (д)

8:1

09.08.2014

Андре Виллаш-Боаш

Торпедо (д)

8:1

13.05.2018

Роберто Манчини

СКА-Хабаровск (д)

6:0

25.09.2010

Лучано Спаллетти

Сатурн (д)

6:1

27.06.2000

Юрий Морозов

Факел (д)

5:0

30.09.2001

Юрий Морозов

Сатурн (д)

6:1

01.07.2008

Анатолий Бышовец

Тюмень (г)

5:0

14.11.2010

Лучано Спаллетти

Ростов (д)

5:0

28.08.2011

Лучано Спаллетти

Краснодар (д)

5:0

11.08.2012

Лучано Спаллетти

Спартак (д)

5:0

20.09.2014

Андре Виллаш-Боаш

Ростов (г)

5:0

26.10.2014

Андре Виллаш-Боаш

Мордовия (д)

5:0

11.09.2016

Мирча Луческу

Арсенал (г)

5:0

19.11.2017

Роберто Манчини

Тосно (д)

5:0

14.04.2019

Сергей Семак

Анжи (д)

5:0

21.09.2019

Сергей Семак

Рубин (д)

5:0

Отмененный из-за небольшого офсайда гол Артема Дзюбы на последних секундах матча должен был оказаться рекордным для «Зенита». Никогда ранее пятикратные чемпионы России не отличались в чемпионате шестью голами за тайм. По пять мячей до «Рубина» от питерцев получали ЦСКА в 2001-м, «Торпедо» и «Мордовия» — в 2014-м.

Самые результативные таймы «Зенита» в чемпионатах России

Дата

Матч

Тайм

Счет тайма

30.09.2001

ЦСКА (д) — 6:1

2-й

5:0

09.08.2014

Торпедо (д) — 8:1

2-й

5:1

26.10.2014

Мордовия (д) — 5:0

2-й

5:0

21.09.2019

Рубин (д) — 5:0

2-й

5:0

Если бы не помощь ВАР «Зенит» присоединился бы к узкому кругу команд, забивавших шесть голов за 45 минут. Любопытно, что рекорд чемпионата по разности мячей в одном тайме принадлежит не чемпионам России ЦСКА и «Локомотиву», позволившим соперникам себя огорчить, а «Шиннику», который не играет в элите больше 10 лет. В 2002 году ярославцы разгромили «Анжи», шесть раз огорчив боснийского голкипера Амела Муйчиновича после перерыва.

Команды, забившие шесть голов в одном тайме чемпионата России

Дата

Клуб

Матч

Тайм

Счет тайма

09.07.2002

Шинник

Анжи (д) — 6:0

2-й

6:0

20.08.2015

ЦСКА

Мордовия (г) — 6:4

2-й

6:1

01.12.2016

Локомотив

Томь (г) — 6:1

2-й

6:1

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