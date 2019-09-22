От клубного рекорда «Зенит» отделили несколько сантиметров

В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0, забив все засчитанные голы во втором тайме. Питерцы в 13-й раз выиграли в высшем российском дивизионе с разницей в пять мячей. В активе сине-бело-голубых имеется три более крупных победы: «Луч» и «Торпедо» были разбиты с разницей в семь голов, а «СКА-Хабаровск» безответно пропустил шесть раз.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата Тренер Соперник Счет 05.10.2008 Дик Адвокат Луч-Энергия (д) 8:1 09.08.2014 Андре Виллаш-Боаш Торпедо (д) 8:1 13.05.2018 Роберто Манчини СКА-Хабаровск (д) 6:0 25.09.2010 Лучано Спаллетти Сатурн (д) 6:1 27.06.2000 Юрий Морозов Факел (д) 5:0 30.09.2001 Юрий Морозов Сатурн (д) 6:1 01.07.2008 Анатолий Бышовец Тюмень (г) 5:0 14.11.2010 Лучано Спаллетти Ростов (д) 5:0 28.08.2011 Лучано Спаллетти Краснодар (д) 5:0 11.08.2012 Лучано Спаллетти Спартак (д) 5:0 20.09.2014 Андре Виллаш-Боаш Ростов (г) 5:0 26.10.2014 Андре Виллаш-Боаш Мордовия (д) 5:0 11.09.2016 Мирча Луческу Арсенал (г) 5:0 19.11.2017 Роберто Манчини Тосно (д) 5:0 14.04.2019 Сергей Семак Анжи (д) 5:0 21.09.2019 Сергей Семак Рубин (д) 5:0

Отмененный из-за небольшого офсайда гол Артема Дзюбы на последних секундах матча должен был оказаться рекордным для «Зенита». Никогда ранее пятикратные чемпионы России не отличались в чемпионате шестью голами за тайм. По пять мячей до «Рубина» от питерцев получали ЦСКА в 2001-м, «Торпедо» и «Мордовия» — в 2014-м.

Самые результативные таймы «Зенита» в чемпионатах России

Дата Матч Тайм Счет тайма 30.09.2001 ЦСКА (д) — 6:1 2-й 5:0 09.08.2014 Торпедо (д) — 8:1 2-й 5:1 26.10.2014 Мордовия (д) — 5:0 2-й 5:0 21.09.2019 Рубин (д) — 5:0 2-й 5:0

Если бы не помощь ВАР «Зенит» присоединился бы к узкому кругу команд, забивавших шесть голов за 45 минут. Любопытно, что рекорд чемпионата по разности мячей в одном тайме принадлежит не чемпионам России ЦСКА и «Локомотиву», позволившим соперникам себя огорчить, а «Шиннику», который не играет в элите больше 10 лет. В 2002 году ярославцы разгромили «Анжи», шесть раз огорчив боснийского голкипера Амела Муйчиновича после перерыва.

Команды, забившие шесть голов в одном тайме чемпионата России