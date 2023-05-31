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Сегодня, 16:51

Основатель «Амкала»: «Любой клуб из медиалиги, который сейчас попадет в РПЛ, будет бороться за выживание»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Основатель «Амкала» Герман Попков считает, что команды медиалиги на данный момент не способны выступать на уровне РПЛ.

— Президент «2Drots» Некит (Никита Панасюк, — прим. «СЭ») говорил, что им нужно дать «wild card» в РПЛ. Ты считаешь, что медиакоманды способны на дистанции бороться с профессиональными?

— Если говорить про РПЛ, то не способны, — передает корреспондент «СЭ» Сергей Жуков слова Попкова. — Любая медиакоманда, которая сейчас попадет в РПЛ, будет бороться за выживание. Именно на дистанции. Если мы говорим про вторую лигу, то некоторые медийные команды способны бороться за выход в ФНЛ.

— У «Амкала» нет сейчас задачи попасть в профессиональный футбол?

— Мы имеем возможность попасть во вторую лигу. Имеем желание попасть в РПЛ, но не имеем возможности. Поэтому «wild card» в РПЛ не бывает. Таких вещей не существует. Туда можно попасть только по спортивному принципу, а проходить низшие дивизионы не очень хочется. Не очень хочется превращать проект, который строится на контенте, в рутину и серые будни футболиста. Это не будет интересно как контент.

— После МКС сотрудничество с «Динамо» продолжится?

— Мы уже сообщили, что партнеры не только на МКС. Есть в планах разные проекты, которые мы можем реализовать вместе, показать что-то интересно. Но пока это все только в планах, пока наши силы брошены на МКС.

— Может кто-то из партнеров «Динамо» по типу Александра Овечкина или Влада Бумаги сыграют за «Амкал»?

— Кто знает, кто знает. Мы будем только рады.

— Может ли «Амкал» поставлять игроков для «Динамо»? Например, для молодежки.

— Учитывая, что мы дружим, партнеримся, мы понимаем, что находимся под пристальным взглядом. Если кто-то из игроков «Амкала» выделится так сильно, что его захотят команды РПЛ, естественно, «Динамо» будет первым в очереди.

— Кто из игроков «Амкала» может сейчас заиграть в РПЛ?

— Есть ребята, которые могут не испортить уровень. В нашей команде есть несколько футболистов, которые потянут уровень ФНЛ.

— Кто конкретно?

— Карат, Дуб, Прокоп, Левшук, Маврин, Маричев, Кузя, Шурыга. Основной состав может позволить себе играть в первой или второй лиге.

— Кого считаешь фаворитом МКС?

— Мне хочется сказать «Амкал». Но сейчас вообще не осталось слабых команд, как показывает медиалига. Абсолютно любая может обыграть любую. Тем интереснее турнир. Система double elimination позволяет каждой команде иметь шансы на победу. Мы видим, как в формате Кубка «Акрон» дошел почти до финала. Это говорит о том, что даже команда, которая на бумаге слабее, при дисциплинированной игре может выбить более сильного соперника.

В сезоне-2022/23 «Амкал» дошел до третьего раунда Пути регионов, в котором уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга (2:2; пенальти — 2:4).

РПЛ
ФК Амкал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

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