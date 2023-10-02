Осинов отметил, что жаловаться на долгие поездки команды между матчами бессмысленно

Тренер «Ростова» Михаил Осинов отметил, что жаловаться на долгие поездки команды между матчами бессмысленно.

«Устал ли от долгих поехдок? А что предложите? На завод пойти? (Смеется.) Нет, не устал. Это наша любимая работа. Да, из-за ситуации в мире у нас закрыт аэропорт, добираемся на автобусе, потом на самолете летим. Жаловаться на это бесполезно», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».

После 10 туров «Ростов» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (24 очка).