Осинькин: «Если рассуждать о комбинационной игре, то надо говорить тогда о «Зените» или о «Спартаке»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что яркий стиль игры его команды в РПЛ далек от эталона стиля.
«Мы далеко не эталон стиля. Если рассуждать о комбинационной игре, то надо говорить тогда о «Зените». Или о «Спартаке» образца первого круга прошлого сезона — очень интересный футбол они показывали. В целом футбол эволюционирует, и не только российский, а весь. Мы смотрим мировой футбол, он на нас влияет. Тем более к нам в чемпионат приезжают иностранные игроки и тренеры, и мы совершенствуемся, выступая против них, работая с ними. А вообще на весь мировой футбол в свое время повлияла «Барселона», — цитируют «Известия» Осинькина.
В 1-м туре нового сезона в РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Ахмата». Матч состоится в субботу, 22 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -