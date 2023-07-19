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Осинькин: «Если рассуждать о комбинационной игре, то надо говорить тогда о «Зените» или о «Спартаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что яркий стиль игры его команды в РПЛ далек от эталона стиля.

«Мы далеко не эталон стиля. Если рассуждать о комбинационной игре, то надо говорить тогда о «Зените». Или о «Спартаке» образца первого круга прошлого сезона — очень интересный футбол они показывали. В целом футбол эволюционирует, и не только российский, а весь. Мы смотрим мировой футбол, он на нас влияет. Тем более к нам в чемпионат приезжают иностранные игроки и тренеры, и мы совершенствуемся, выступая против них, работая с ними. А вообще на весь мировой футбол в свое время повлияла «Барселона», — цитируют «Известия» Осинькина.

В 1-м туре нового сезона в РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Ахмата». Матч состоится в субботу, 22 июля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1543013/aleksei-fomin/u-krylev-v-ikh-nyneshnem-vide-poka-slishkom-korotkaia-istoriia
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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