Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Осинькин считает, что российский футбол может развиваться даже в условиях изоляции

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об ожиданиях от 2023 года. Он отметил, что, несмотря на сложности, российские клубы станут только сильнее.

«Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать все, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее. У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Из-за отстранения сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В сезоне-2021/22 «Крылья» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 17 туров нынешнего сезона самарский клуб располагается на 11-й строчке.

Сезон-2022/23 чемпионата России возобновится в начале марта 2023 года.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
Овечкин сделал дубль и стал еще ближе к Гретцки. Но двухметровый американец затмил нашу звезду
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске
В США высказались за выход из НАТО
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Немецкий тренер Крамер вступился за спортсменов из России
Шурочкина: «Спортсмен не может жить без соревнований, ему нужны эти эмоции»
Американский лыжник Огден: «Надеюсь, россияне скоро вернутся. Они мне очень нравятся»
Джокович надеется, что российские и белорусские спортсмены смогут играть везде
Свищев: «Мы вернемся в международный спорт и сделаем это гораздо раньше, чем думают наши недруги»
Гашек объяснил решение написать письмо в НХЛ, ATP и WTA с просьбой отстранить россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев признался, что не знал об Ивиче до его назначения на пост главного тренера «Краснодара»

Агент Бальде рассказал о надежде игрока внести свой вклад в борьбе за чемпионство «Спартака» в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости