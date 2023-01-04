Осинькин считает, что российский футбол может развиваться даже в условиях изоляции

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об ожиданиях от 2023 года. Он отметил, что, несмотря на сложности, российские клубы станут только сильнее.

«Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать все, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее. У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Из-за отстранения сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В сезоне-2021/22 «Крылья» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 17 туров нынешнего сезона самарский клуб располагается на 11-й строчке.