Газзаев признался, что не знал об Ивиче до его назначения на пост главного тренера «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

«Я не знаю такого тренера? Откуда он? Не знаю, в каком клубе он работал. Первый раз слышу такое имя», — цитирует Газзаева «Спорт День за Днем».

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в среду, 4 января. 45-летний тренер подписал контракт на 2 года.