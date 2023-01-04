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Сегодня, 15:23

Газзаев признался, что не знал об Ивиче до его назначения на пост главного тренера «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

«Я не знаю такого тренера? Откуда он? Не знаю, в каком клубе он работал. Первый раз слышу такое имя», — цитирует Газзаева «Спорт День за Днем».

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в среду, 4 января. 45-летний тренер подписал контракт на 2 года.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице с 25 очками. Также команда прошла в четвертьфинал верхней сетки Кубка России, в котором встретится с ЦСКА.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gazzaev-ob-iviche-v-krasnodare-pervyy-raz-slyshu-o-takom-trenere
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
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