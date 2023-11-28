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Сегодня, 00:45

Осинькин рассказал об общении с Абрамовичем

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о встрече с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Если встреча с Абрамовичем тяжело начиналась, был анализ, кто я, то дальше общаться с Романом Аркадьевичем было легко. Что объединяет Абрамовича и Дмитрия Азарова, так это их любовь к футболу. Так что я мог быть самим собой, говорить то, что думаю. С Дмитрием Игоревичем мы познакомились, когда меня только назначили главным тренером. Мы сыграли несколько неудачных игр, губернатор провел расширенное совещание, где были представлены все футбольные люди. После собрания он отвел меня и Сергея Корниленко и сказал: «Я послушал вас, я вижу, что вы хотите чего-то добиться, и я готов вас поддержать». Это очень хорошее отношение», — сказал Осинькин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Крылья Советов» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Роман Абрамович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
3.12 14:00
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 - : -
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