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Сегодня, 00:35

Осинькин рассказал о взаимодействии с игроками «Крыльев Советов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о взаимодействии с футболистами.

«Добрым тренер не может быть. Где заканчивается доброта, там начинается требовательность, без которой ни один результат не может быть. Мне надо из 25 футболистов выставлять только 11, нужно требовать максимальную вовлеченность, самоотдачу. Я не могу сравнить себя с другими тренерами, кто как ведет себя в определенных ситуациях. Я такой, какой есть, отсюда и тот контакт, который складывается и с футболистами, и с руководством», — сказал Осинькин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Крылья Советов» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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