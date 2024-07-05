Осинькин: «Салтыков простился с «Крыльями Советов», сейчас он игрок «Локомотива»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что полузащитник Никита Салтыков уже не вернется в самарскую команду.
«Он простился с нашей командой, поблагодарил за путь, который он прошел вместе с нами и за помощь в восстановлении. Сейчас он игрок «Локомотива», — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.
Зимой Салтыков был куплен «Локомотивом», но на полгода остался в «Крыльях Советов». По окончании сезона он полноценно перешел в московский клуб. При этом не исключалось, что 19-летний футболист продолжит играть в аренде за самарчан, поскольку в «Локомотиве» остался Сергей Пиняев.
Источник: РБ Спорт
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