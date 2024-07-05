Бейл об общении со Слуцким: «Пару раз общались о гольфе. Играю я точно лучше, чем он!»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» высказался об общении с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.
— Судя по твоим соцсетям, ты следишь за Леонидом Слуцким.
— Ха-ха! Видел, что он сейчас в Китае. Мы пару раз общались с Леонидом Викторовичем — о гольфе.
— О гольфе?
— Да, я иногда играю. Что касается Слуцкого, то мы как-то жили в одном отеле во время сборов. И пересекались, когда он работал в Нидерландах. Что касается гольфа, то я играю точно лучше, чем он!
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После 17 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» располагается на втором месте в таблице с 43 очками, уступая лидирующему «Шанхай Порт» два балла (45).
В следующем матче «Шанхай» примет «Шаньдун Тайшань» 6 июля.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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