Смородская оценила выступление Фернандеша за «Локомотив»: «Три с минусом, зарабатывал большие деньги, но играть не хотел»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об игре экс-игрока железнодорожников Мануэля Фернандеша за московский клуб.

— Был ли у вас какой-то конфликт?

— Никакого конфликта не было, он просто зарабатывал очень большие деньги в клубе, но играть он не хотел. Игра его была на три с минусом. Потом я осознала, что он это все отлично понимал, что мы ничего с ним сделать не можем.

— Вы как-то пытались его мотивировать?

— Конечно, он же один единственный был такой у нас. Второго такого не было игрока.

— Был единственный по уровню игры или самоотдаче?

— По негативу. Как игрок он был хороший, мы гонялись за ним и очень хотели его приобрести. Слава богу, взяли его как свободного агента. Но больше он себя не показал.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.