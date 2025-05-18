Осинькин о Бейле: «Не главное, что он будет делать, главное — матч в Воронеже»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил останутся ли с командой защитники Гленн Бейл и Фернандо Костанца.

— Бейл и Костанца останутся с командой, учитывая их дисквалификации на последний тур и возможные стыковые матчи?

— Пока не знаю. Какие-то карточки мы попробуем оспорить. Я сперва сам изучу эти моменты. Если у Фернандо еще действует контракт, то у Гленна он заканчивается. Как он видит свою дальнейшую карьеру — вопрос не ко мне. Но не самое главное, что он будет делать, главное — матч в Воронеже, — сказал тренер на пресс-конференции.

«Крылья Советов» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице с 30 очками. «Спартак» с 54 очками — на четвером месте.