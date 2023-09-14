Осинькин: «Хотим сохранить Гарре в «Крыльях». Не знаю, откуда взялись слухи про «Зенит»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал о том, как клуб приобрел аргентинского нападающего Бенхамина Гарре, и прокомментировал ажиотаж вокруг него.

— Как вы приобрели Гарре, на которого уже облизываются топ-клубы? И можно ли уже назвать 23-летнего аргентинца новым лидером команды?

— По качеству игры мы обязаны его так назвать. Он влияет на игру, с ним и без него она строится по-разному. Мы понимали, что нужен крайний полузащитник. При наличии Ежова чуть больше искали правоногого. Такого крайнего хава, который был бы аналогом Зиньковскому.

Но когда сузили круг наших кандидатов до трех, то получилось, что два из них были левшами. Как-то много их оказалось в Аргентине. И решили все-таки постараться совместить Ежова и Гарре — понимая, что он может в определенных ситуациях играть и слева, и «десятку». Мы понимали, что видим в новичке то, что нам нравится. И решили рискнуть, хотя обоим чуть-чуть удобнее на позиции правого полузащитника. А они оба — наши лидеры. Пока получается их обоих размещать на поле. Были бы качественные футболисты — а место мы им найдем.

— Ходят разговоры, что зимой Гарре может уйти в «Зенит». Есть ли такая опасность, и если да, то пытаетесь ли его разубедить?

— Разубедить, чтобы человек не уходил в «Зенит»... Любой футболист, который приезжает из Аргентины в «Крылья Советов», в душе, наверное, немного будет рассматривать наш клуб как трамплин. И я не смогу ему сказать: «Останься здесь на всю жизнь».

— Ну, зачем на всю жизнь. Например, еще на год.

— Мы бы этого очень хотели. Кстати, не знаю, откуда взялись разговоры про «Зенит». Пару раз читал это в прессе, но там больше дезинформации, чем реальной информации. Могу сказать, что к нему действительно есть интерес, но нам хотелось бы, чтобы он пробыл у нас чуть больше чем до зимы.

Сейчас, надеюсь, мы его сохраним, до закрытия трансферного окна осталось уже совсем немного. К зиме — надо смотреть, там это будет зависеть от многих факторов. В том числе от него, от уровня его игры и от того, кто проявит к нему интерес. Это должно быть выгодно «Крыльям Советов» в финансовом плане — мы не можем отпустить Гарре просто так. Если будет очень сильное по деньгам предложение, тогда наше руководство будет все взвешивать и решать. Но сейчас говорить об этом рано.

— Правда, что летом губернатор Дмитрий Азаров наложил вето на продажу Гарре в ПАОК за семь миллионов евро?

— Слышал об интересе греческого клуба, как и некоторых других. Но о финансовых и прочих деталях лучше спрашивать генерального директора. Сам я этого предложения не видел.

— Гарре сказал про вас: «Он для нас как отец». Как вам для него, иностранца, удается таким быть?

— Он — профессионал, который очень любит футбол и, наверное, смог бы найти общий язык с любым тренером. Профессионал в образе жизни, поведении, желании развиваться и быть частью команды. Гарре не такой уж простой, немного закрытый человек, для которого очень важна семья, она всегда с ним. Все свое время он посвящает или работе, или семье. Парень много тренируется, дополнительно занимается, внимательно слушает, задает вопросы...

Гарре перешел в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» в январе 2023 года. Форвард забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за самарцев во всех турнирах.