Карпин — о реакции врача «Локомотива» на слова о здоровье Пиняева: «Видимо, дыма без огня не бывает»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свои слова о здоровье нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Ранее главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный исключил тренировки нападающего через боль.

«Правды никакой нет. Пиняев до меня давал брифинг. Он приехал, у него чуть-чуть потягивало заднюю, поэтому он не тренировался. Если бы у него тянуло заднюю... Я привел пример. Не знаю, почему так возбудился доктор «Локомотива». Видимо, дыма без огня не бывает. Я привел пример, сказал: «допустим». Только потому, что Пиняев общался с журналистами до меня. Если в «Ростове» у нас будет официальная игра, и у кого-то потянет заднюю, то он, наверное, будет играть с риском травмы. В сборной мы не будем этого делать, если у игрока есть недомогание. Большой вопрос, почему возбудился доктор «Локомотива», — сказал Карпин на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Во вторник, 5 сентября, Карпин заявил, что московский клуб выпускает 18-летнего футболиста на поле, несмотря на то что у того есть проблемы со здоровьем.

В сезоне-2023/24 Пиняев забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Локомотив». Футболист вызван на сентябрьский сбор сборной России.