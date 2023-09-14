Карпин ответил на вопрос о задержках по зарплате в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, были ли в клубе задержки по выплате заработной платы.

«Они бывали на данный момент все день в день, если мы говорим про сентябрь. Задержки были, что греха таить, по два месяца условно. Не бывает дыма без огня. С ребятами разговаривали: «Ну вот такая ситуация, что играть не будем теперь, на выезд не поедем или выигрывать не будем. Если игрок скажет, что у него ипотека или жена болеет: «Хорошо, сколько тебе надо денег», — сказал Карпин в программе «Это футбол, брат!».

После 7 туров «Ростов» с 7 очками занимает 11-е место в чемпионате России. В следующем туре «Ростов» встретится дома с «Балтикой» (16 сентября).