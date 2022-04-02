Футболисты «Спартака» сыграли в снежки на поле стадиона перед матчем с «Локомотивом»

Футболисты «Спартака» на поле стадиона «РЖД Арена» перед матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Они оценили состояние газона, который засыпан снегом.

Также футболисты воспользовались моментом и немного поиграли в снежки.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на матче не будет офсайдных линий ВАР.

Это связано с тем, что службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче.