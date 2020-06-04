Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона РПЛ.

— Я играл при пустых трибунах. Ощущение «нефутбольное» какое-то, непонятное, нет той атмосферы. Есть жажда борьбы, желание не уступить сопернику, но когда есть противостояние фанатов... Футбол создан для болельщиков. Конечно, это не то... Концовка чемпионата будет интересной. Все решают свои задачи. Не будем смотреть на другие матчи, будем концентрироваться на своих играх и сделаем все, чтобы «Ахмат» покинул последнюю строчку и порадовал болельщиков, — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Ахмата».

Чемпионат России возобновится 19 июня. «Ахмат» занимает 16-е место с 20 очками в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. Грозненцы сыграют в первом матче после паузы с «Крыльями Советов», игра пройдет 19 июня.