Орлов: «Клаудиньо в хорошей форме. Но не провел ли он последний матч за «Зенит»?
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о судьбе Кладуиньо в «Зените» после победы питерцев над «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:2).
— Считаю, в очень хорошей форме к старту сезона подошли Клаудиньо и Вендел. Вот только не знаю... Возможно, мы увидели их сегодня в последний раз в форме «Зенита». Посмотрим. Да, Семак говорит, что пока никто никуда не уходит. Но дыма же без огня не бывает? Поживем-увидим.
Клаудиньо не пожал руку Семаку? Ну хотел подольше побыть на поле, бывает. Полный стадион, отличная атмосфера. Это его мотивировало. Бразильцы к такой жаре привычны, им хорошо (смеется). Да, Клаудиньо не доволен. Но не стоит заострять на этом внимание. Раньше телевидение такие эпизоды не показывало. Камер не хватало (смеется). А сейчас хотят продемонстрировать, что бразилец проявил неуважение к тренеру и все такое... Ну у него характер такой, что поделать? Есть тут и положительный момент. Клаудиньо нацелен играть, не хочет отбывать номер. Где-то эмоции его захлестнули.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -