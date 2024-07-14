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Сегодня, 09:00

Орлов: «Клаудиньо в хорошей форме. Но не провел ли он последний матч за «Зенит»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о судьбе Кладуиньо в «Зените» после победы питерцев над «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:2).

— Считаю, в очень хорошей форме к старту сезона подошли Клаудиньо и Вендел. Вот только не знаю... Возможно, мы увидели их сегодня в последний раз в форме «Зенита». Посмотрим. Да, Семак говорит, что пока никто никуда не уходит. Но дыма же без огня не бывает? Поживем-увидим.

Клаудиньо не пожал руку Семаку? Ну хотел подольше побыть на поле, бывает. Полный стадион, отличная атмосфера. Это его мотивировало. Бразильцы к такой жаре привычны, им хорошо (смеется). Да, Клаудиньо не доволен. Но не стоит заострять на этом внимание. Раньше телевидение такие эпизоды не показывало. Камер не хватало (смеется). А сейчас хотят продемонстрировать, что бразилец проявил неуважение к тренеру и все такое... Ну у него характер такой, что поделать? Есть тут и положительный момент. Клаудиньо нацелен играть, не хочет отбывать номер. Где-то эмоции его захлестнули.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ»

Клаудиньо
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
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Пари НН – Рубин
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