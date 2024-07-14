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Сегодня, 02:15

Источник: «Локомотив» предложил 2,8 миллиона евро за Маркиньоса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» сделал официальное предложение «Ференцварошу» по трансферу полузащитника Маркиньоса, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, московский клуб предложил за 24-летнего игрока 2,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» хочет заработать на трансфере бразильца 5,5 миллиона евро.

Маркиньос в сезоне-2023/24 провел за венгерскую команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрка в 4 миллиона евро.

Источник: Чемпионат
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
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