Источник: «Локомотив» предложил 2,8 миллиона евро за Маркиньоса
«Локомотив» сделал официальное предложение «Ференцварошу» по трансферу полузащитника Маркиньоса, сообщает «Чемпионат».
По данным источника, московский клуб предложил за 24-летнего игрока 2,8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Ференцварош» хочет заработать на трансфере бразильца 5,5 миллиона евро.
Маркиньос в сезоне-2023/24 провел за венгерскую команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрка в 4 миллиона евро.
Источник: Чемпионат
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