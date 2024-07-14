Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок России.

— Конечно, главное впечатление по матчу — то, как быстро вписался в игру «Зенита» Глушенков. Помните, я говорил, что он обязательно найдет общий язык с бразильцами. И что мы увидели? Какое взаимопонимание с Венделом! Оба гола Максим провел с передач южноамериканца. А как россиянин выводил Вендела на ударную позицию? Правда, в том эпизоде «Краснодар» выручил голкипер. Глушенков и Вендел здорово чувствуют дистанцию и понимают, в какую именно секунду нужно расстаться с мячом. Экс-игрок «Локо» к тому же еще и отлично подает угловые.

Считаю, в очень хорошей форме к старту сезона подошли Клаудиньо и Вендел. Вот только не знаю... Возможно, мы увидели их сегодня в последний раз в форме «Зенита». Посмотрим. Да, Семак говорит, что пока никто никуда не уходит. Но дыма же без огня не бывает? Поживем-увидим.

Сегодня питерцы выставили, можно сказать, оптимальный состав. Не хватало только травмированного Нино.

Станет ли Глушенков для сине-бело-голубых новым Малкомом? Мне кажется, россиянин играет даже разнообразнее бразильца. Малком, безусловно, много работал и немало забивал. А Глушенков опускается пониже, перемещается по всему фронту нападения. Он «десятка», диспетчер, развивает атаки, завязывает игру. А ведь есть еще и Вендел. И они не мешают друг другу, никто не тянет одеяло на себя. Напротив, дополняют! И это хорошо. Одной «десятки» для команды маловато. Это Неймар может играть сам с собой и порой заигрываться. А в идеале надо, чтобы в твоем распоряжении были Хави и Иньеста (смеется).

Что насторожило в игре сине-бело-голубых? Второй гол «Краснодара». Вендел совершил ошибку на ровном месте. Зачем-то решил прокинуть мяч между ногами Кривцова. Так нельзя! Пижонство какое-то. Бывает, что иногда заигрывается и Барриос. Тут дело в южноамериканском менталитете. Они любят играть на публику, чересчур рисковать ради эффекта.

Клаудиньо не пожал руку Семаку? Ну хотел подольше побыть на поле, бывает. Полный стадион, отличная атмосфера. Это его мотивировало. Бразильцы к такой жаре привычны, им хорошо (смеется). Да, Клаудиньо недоволен. Но не стоит заострять на этом внимание. Раньше телевидение такие эпизоды не показывало. Камер не хватало (смеется). А сейчас хотят продемонстрировать, что бразилец проявил неуважение к тренеру и все такое... Ну у него характер такой, что поделать? Есть тут и положительный момент. Клаудиньо нацелен играть, не хочет отбывать номер. Где-то эмоции его захлестнули.

Кассьерра сегодня не забил. Может быть, немного не попал в игру. Семак же говорит, что ему нужен силовой нападающий. Кассьерра умеет поражать ворота, этого у него не отнять. Техничный парень, а в борьбу идет не слишком охотно. Такой тип форварда.

Разговоры о Соболеве в «Зените? Ну по такой игре какой Соболев? Зачем он нужен питерцам? Вы видели, как Глушенков в одно касание выводит партнера на удар. В одно, понимаете? Да еще и сам дубль оформил. Разве Соболев так может? Ему требуется два-три касания. Не техничный! Я не понимаю этих разговоров: Соболев в «Зените»... В контрольном матче с «Динамо» он действовал эпизодически. Сыграет и выключается. А Глушенков все время ищет мяч, в поисках голевого момента! Вот это футболист! Для меня Соболев — вчерашний день. Я выражаю свое мнение, но не принимаю решений. Пусть берут, но он не подходит «Зениту». Вот и все.

Горшков успел произвести сегодня приятное впечатление. Он заиграет в «Зените». Вот увидите. Не потеряется. Он может и в центре поля действовать, и на позиции латераля, если Семак выберет схему с тремя центральными. Горшков — игровик, не выключается. Для дебютного сезона в «Зените» быть первым в списке тех, кто выходит на замену, тоже хорошо.

Что касается «Краснодара», то, безусловно, сказался уход центрального защитника Алонсо. Без него команде Мусаева пришлось тяжело. Кайо отлично сложен, атлетичен, но это все-таки не тот уровень... Многовато ошибок при выборе позиции, при подстраховке.

Кордоба пока не вернулся. Ему предстоит финал против Аргентины на Кубке Америки. Но сегодня Смолов мне понравился. Молодец! Ну и стоит отметить Кривцова. Почему при Ивиче он не всегда попадал в основу? Очень странно... Сегодня Никита показал, что выходит на лидирующие позиции «Краснодара». Отличный полузащитник. Сыграл ярче Сперцяна.