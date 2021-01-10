Орлов рассказал о причинах отстранения с «Матч ТВ»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах отстранения с телеканала «Матч ТВ».

— Я спросил самого главного руководителя «Матч ТВ» — даже над «Матч ТВ»! — «А почему вы меня отстранили?» Слышу в ответ: «У нас сейчас другая тенденция, поймите правильно...» Ну я и понял.

— Что именно?

— Что меня просто не хотят. Но я вам скажу самое смешное!

— Если можно.

— Я не могу сегодня вот эти репортажи... У меня другая школа! Ребята-то хорошие. Казанский вырос, Костя Генич, Нагучев, Журавель. Они готовы хорошо. Но у них другая система — не хотят уловить суть игры. Расплескивают знания — а знаний у них все-таки много! — но хорошо ли это для болельщиков?

— Ага.

— Была система советского репортажа. Маслаченко, Перетурин, Женя Майоров... Я старался в этой системе работать. Мы сами играли — знали нюансы игры! А сейчас много банального. Вообще, много текста. Когда «Матч ТВ» образовался, почему-то руководство решило, что надо брать за основу американский вариант.

— Это как?

— Парный репортаж — и «драйв, драйв, драйв»! Ну... Это не наш стиль! Ха! Знаете, почему? Если есть игра — драйв будет. Как без драйва в спорте?! Брать за основу американцев глупо! У нас своя традиция. Русский комментарий — это обязательно и экспрессия, и умное слово, и шутка. Не надо никому подражать! Любая копия хуже оригинала!

— Я же знаю, какие рейтинги у ваших интервью. Молодежь от вас прется. У вас есть настоящий ответ на вопрос — почему вас не хотят на ТВ?

— Потому что я не вписываюсь в их преставления о современном репортаже. У них другое! Как же вы не понимаете?

— Отказываюсь понимать.

— Они делают ставку на форму. А я считаю, что одно слово комментатора может показать нюанс игры.

(Юрий Голышак)

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