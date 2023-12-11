Орлов объяснил, в чем «Краснодар» превзошел «Зенит»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал причины, почему «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ.
— «Краснодар» вырвал победу в концовке игры с ЦСКА. Для хозяев матч получился трудным. Первый тайм остался за армейцами. Они великолепно прессинговали, контролировали центр поля, имели перспективные подходы. А после перерыва картина изменилась. «Быки» стали действовать агрессивнее. Гол на счету Кривцова. А ведь парень не прошел московскую школу или питерскую академию. Он играл в Муроме, владимирском «Торпедо», Томи". И при этом у него культура игры — довольно высокая. В последнее время потерял место в составе, но не закис, принес команде пользу. Прочувствовал момент, опередил игрока ЦСКА, хлестко пробил. Опытнейший Акинфеев оказался не готов к такому удару, мяч достал, но не вытащил. «Стандарты» — грозное оружие команды Ивича, все очень четко исполнено. Великолепный гол.
«Краснодар» заслуженно выиграл первую часть чемпионата. Как правило, кто меньше всех пропускает, тот и становится чемпионом. Видите, пока этот принцип работает. В чем «Краснодар» превзошел «Зенит» осенью? Если сравнивать составы, то явный козырь южан — вратарь Сафонов. Кордоба забил меньше Кассьерры, удалился. Но он очень часто делал разницу, решал исходы встреч. Мне очень нравится Олусегун. Потрясающий футболист!
Черников, Сперцян — игроки очень добротного уровня. А как не упомянуть Волкова? Один из лучших правых защитников РПЛ! Если не лучший. Великолепно физически готов, вынослив. Как он бежит!
В последнее время добавил Ахметов, игра Батчи радует глаз. Молодцы.
Считаю, «Краснодар» явно угадал с приобретением центрального защитника Алонсо. В общем, крепкая, ровная, сбалансированная команда.
Но я от своих слов не отказываюсь. Для борьбы за чемпионство на длинной дистанции клубу нужно приобрести еще двух классных футболистов. Ведь даже победы в последних двух турах — над «Оренбургом» и ЦСКА — одержаны на тоненького. Сказывалось отсутствие Кордобы. Против армейцев подопечные Ивича, по сути, создали один голевой момент. Необходима качественная, длинная скамейка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|1 : 1
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|1 : 0
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5