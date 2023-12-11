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Сегодня, 10:15

Орлов объяснил, в чем «Краснодар» превзошел «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Краснодара» празднуют забитый мяч.
Фото ФК «Краснодар»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал причины, почему «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ.

— «Краснодар» вырвал победу в концовке игры с ЦСКА. Для хозяев матч получился трудным. Первый тайм остался за армейцами. Они великолепно прессинговали, контролировали центр поля, имели перспективные подходы. А после перерыва картина изменилась. «Быки» стали действовать агрессивнее. Гол на счету Кривцова. А ведь парень не прошел московскую школу или питерскую академию. Он играл в Муроме, владимирском «Торпедо», Томи". И при этом у него культура игры — довольно высокая. В последнее время потерял место в составе, но не закис, принес команде пользу. Прочувствовал момент, опередил игрока ЦСКА, хлестко пробил. Опытнейший Акинфеев оказался не готов к такому удару, мяч достал, но не вытащил. «Стандарты» — грозное оружие команды Ивича, все очень четко исполнено. Великолепный гол.

«Краснодар» заслуженно выиграл первую часть чемпионата. Как правило, кто меньше всех пропускает, тот и становится чемпионом. Видите, пока этот принцип работает. В чем «Краснодар» превзошел «Зенит» осенью? Если сравнивать составы, то явный козырь южан — вратарь Сафонов. Кордоба забил меньше Кассьерры, удалился. Но он очень часто делал разницу, решал исходы встреч. Мне очень нравится Олусегун. Потрясающий футболист!

Черников, Сперцян — игроки очень добротного уровня. А как не упомянуть Волкова? Один из лучших правых защитников РПЛ! Если не лучший. Великолепно физически готов, вынослив. Как он бежит!

В последнее время добавил Ахметов, игра Батчи радует глаз. Молодцы.

Считаю, «Краснодар» явно угадал с приобретением центрального защитника Алонсо. В общем, крепкая, ровная, сбалансированная команда.

Но я от своих слов не отказываюсь. Для борьбы за чемпионство на длинной дистанции клубу нужно приобрести еще двух классных футболистов. Ведь даже победы в последних двух турах — над «Оренбургом» и ЦСКА — одержаны на тоненького. Сказывалось отсутствие Кордобы. Против армейцев подопечные Ивича, по сути, создали один голевой момент. Необходима качественная, длинная скамейка.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Никита Кривцов после гола в ворота ЦСКА. «Краснодар» заслуженно лидирует. Лучший игрок РПЛ? Вендел и Промес". Орлов — о 18-м туре РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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Виктор Мелехин

Ростов

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