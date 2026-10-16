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Тренер Олег Василенко рассказал, как произошло его увольнение из Факела

Василенко рассказал, как произошло его увольнение из «Факела»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Олег Василенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» рассказал, от кого исходила инициатива по расторжению контракта.

Олег Василенко.«Я не сказочник, не фокусник и не мазохист». Интервью Василенко о работе в «Факеле»

— На следующий день после матча с «Локомотивом» (0:5) стало известно о вашей отставке. От кого исходила инициатива расставания — от вас или руководства клуба?

— Мы встретились с генеральным директором Дмитрием Кондратовым. Он сообщил, что вышестоящее руководство посчитало необходимым принять такое решение.

При этом Дмитрию Юрьевичу я очень благодарен. Он меня поддерживал, всячески помогал.

Когда нет результата, а команда к тому же терпит такое болезненное поражение дома, подобные решения вполне естественны. Поэтому я был к этому готов.

— То есть внутренне уже допускали такой поворот событий?

— Конечно. Главный тренер всегда отвечает за результат. Если команда допускает столько ошибок и пропускает пять мячей, значит, я недостаточно качественно подготовил ее к матчу.

— Не все поняли решение руководства. Ведь «Факел» провел первый официальный матч после трехнедельной паузы. Команды за это время теряют игровой ритм. Можно ли отчасти списать поражение на это обстоятельство?

— Решение руководства мне сложно комментировать.

Понятно, что оно основывалось на результатах команды. Но было принято, наверное, эмоционально, на трибуне, без глубокого погружения в команду, в процесс.

Почему отставка произошла именно после паузы, а не во время нее — вопрос не ко мне.

Но полностью списывать поражение на отсутствие игрового ритма тоже не стал бы. Все это время футболисты тренировались, готовились к матчу. Если случился такой результат, значит, мы где-то недоработали.

— Кто из коллег поддержал вас после ухода? Знаю, что у вас хорошие отношения с Андреем Талалаевым.

— Поддержка была. Написали люди из штаба Андрея Викторовича (Талалаева), Сергей Корниленко, Алексей Бага. Многие коллеги и футболисты.

Это дорогого стоит. Я всем очень благодарен.

Но при этом прекрасно понимаю свою ответственность. Я не барышня, чтобы меня нужно было постоянно успокаивать. Очень критично и требовательно отношусь к себе. В такой ситуации прежде всего думаешь о том, что должен был выполнить работу качественнее. Тем не менее поддержка коллег действительно ценна. Особенно когда столько людей пишут искренние слова. В нашей профессии это не такая уж частая история.

Василенко был отправлен в отставку 11 октября. «Факел» с 3 очка занимает последнее место в таблице РПЛ.

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ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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Зенит

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Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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И К Ж
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Ахмат

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Рубин

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Матеус Рейс
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