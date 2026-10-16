Василенко рассказал, как произошло его увольнение из «Факела»
Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» рассказал, от кого исходила инициатива по расторжению контракта.
— На следующий день после матча с «Локомотивом» (0:5) стало известно о вашей отставке. От кого исходила инициатива расставания — от вас или руководства клуба?
— Мы встретились с генеральным директором Дмитрием Кондратовым. Он сообщил, что вышестоящее руководство посчитало необходимым принять такое решение.
При этом Дмитрию Юрьевичу я очень благодарен. Он меня поддерживал, всячески помогал.
Когда нет результата, а команда к тому же терпит такое болезненное поражение дома, подобные решения вполне естественны. Поэтому я был к этому готов.
— То есть внутренне уже допускали такой поворот событий?
— Конечно. Главный тренер всегда отвечает за результат. Если команда допускает столько ошибок и пропускает пять мячей, значит, я недостаточно качественно подготовил ее к матчу.
— Не все поняли решение руководства. Ведь «Факел» провел первый официальный матч после трехнедельной паузы. Команды за это время теряют игровой ритм. Можно ли отчасти списать поражение на это обстоятельство?
— Решение руководства мне сложно комментировать.
Понятно, что оно основывалось на результатах команды. Но было принято, наверное, эмоционально, на трибуне, без глубокого погружения в команду, в процесс.
Почему отставка произошла именно после паузы, а не во время нее — вопрос не ко мне.
Но полностью списывать поражение на отсутствие игрового ритма тоже не стал бы. Все это время футболисты тренировались, готовились к матчу. Если случился такой результат, значит, мы где-то недоработали.
— Кто из коллег поддержал вас после ухода? Знаю, что у вас хорошие отношения с Андреем Талалаевым.
— Поддержка была. Написали люди из штаба Андрея Викторовича (Талалаева), Сергей Корниленко, Алексей Бага. Многие коллеги и футболисты.
Это дорогого стоит. Я всем очень благодарен.
Но при этом прекрасно понимаю свою ответственность. Я не барышня, чтобы меня нужно было постоянно успокаивать. Очень критично и требовательно отношусь к себе. В такой ситуации прежде всего думаешь о том, что должен был выполнить работу качественнее. Тем не менее поддержка коллег действительно ценна. Особенно когда столько людей пишут искренние слова. В нашей профессии это не такая уж частая история.
Василенко был отправлен в отставку 11 октября. «Факел» с 3 очка занимает последнее место в таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1