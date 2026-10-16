Василенко рассказал, как произошло его увольнение из «Факела»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» рассказал, от кого исходила инициатива по расторжению контракта.

— На следующий день после матча с «Локомотивом» (0:5) стало известно о вашей отставке. От кого исходила инициатива расставания — от вас или руководства клуба?

— Мы встретились с генеральным директором Дмитрием Кондратовым. Он сообщил, что вышестоящее руководство посчитало необходимым принять такое решение.

При этом Дмитрию Юрьевичу я очень благодарен. Он меня поддерживал, всячески помогал.

Когда нет результата, а команда к тому же терпит такое болезненное поражение дома, подобные решения вполне естественны. Поэтому я был к этому готов.

— То есть внутренне уже допускали такой поворот событий?

— Конечно. Главный тренер всегда отвечает за результат. Если команда допускает столько ошибок и пропускает пять мячей, значит, я недостаточно качественно подготовил ее к матчу.

— Не все поняли решение руководства. Ведь «Факел» провел первый официальный матч после трехнедельной паузы. Команды за это время теряют игровой ритм. Можно ли отчасти списать поражение на это обстоятельство?

— Решение руководства мне сложно комментировать.

Понятно, что оно основывалось на результатах команды. Но было принято, наверное, эмоционально, на трибуне, без глубокого погружения в команду, в процесс.

Почему отставка произошла именно после паузы, а не во время нее — вопрос не ко мне.

Но полностью списывать поражение на отсутствие игрового ритма тоже не стал бы. Все это время футболисты тренировались, готовились к матчу. Если случился такой результат, значит, мы где-то недоработали.

— Кто из коллег поддержал вас после ухода? Знаю, что у вас хорошие отношения с Андреем Талалаевым.

— Поддержка была. Написали люди из штаба Андрея Викторовича (Талалаева), Сергей Корниленко, Алексей Бага. Многие коллеги и футболисты.

Это дорогого стоит. Я всем очень благодарен.

Но при этом прекрасно понимаю свою ответственность. Я не барышня, чтобы меня нужно было постоянно успокаивать. Очень критично и требовательно отношусь к себе. В такой ситуации прежде всего думаешь о том, что должен был выполнить работу качественнее. Тем не менее поддержка коллег действительно ценна. Особенно когда столько людей пишут искренние слова. В нашей профессии это не такая уж частая история.

Василенко был отправлен в отставку 11 октября. «Факел» с 3 очка занимает последнее место в таблице РПЛ.

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