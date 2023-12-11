Новым генеральным директором «Балтики» стал Равиль Измайлов

«Балтика» объявила о назначении Равиля Измайлова на пост генерального директора клуба.

«Мы приветствуем Равиля Камильевича в нашем янтарном крае! Искренне желаем успехов и верим, что все задуманное получится», — сказано в заявлении «Балтики».

11 декабря калининградцы сообщили об уходе Кирилла Волженкина с должности генерального директора.

Измайлов с 2020 по 2023 годы работал на аналогичном посту в «Пари НН».

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).