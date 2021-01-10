Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о работе на матчах «Зенита».

— Последняя ваша федеральная трансляция с футбола?

— Вот это история интересная!

— Я как чувствовал.

— Какое-то время не веду репортажи. Вдруг звонок из Москвы: «Геннадий Сергеевич, а не могли бы вы полететь в Грозный с «Зенитом»?» Ситуация была интересная — играли в один день «Зенит» и «Локомотив». Тот, правда, на два часа позже. «Зенит» при определенном раскладе может стать чемпионом.

— Заранее не знаете, куда нужно лететь?

— Что вы! Когда верстку составляют — это тайна за семью печатями! Комментатора согласовывают с руководством. С клубами общаются. Особенно — с Кадыровым, как я понял. Или с его людьми.

— А у вас с Грозным вроде бы не очень?

— Как там кричали на весь стадион в микрофон?

— «Судья продажная»?

— Вот-вот. Я через пару дней произнес — а что же министерство спорта молчит? РФС? Выскажите позицию! У меня был разговор с одним человеком, который звонил. Но потом все успокоилось. Там Рахимов работал, у меня с ним очень хорошие отношения.

— Так что дальше с Грозным?

— Полетел! «Зенит» проигрывает 0:1. Затем забивает Дриусси — 1:1. Летим в самолете, объявляют: «Локомотив» проиграл! «Зенит» стал чемпионом — прямо в воздухе!

— Как романтично.

— А потом стало понятно, почему меня отправили комментировать. К тому моменту «Зенит» был чемпионом 6 раз, кажется. Так я комментировал каждый матч, который решал судьбу золотой медали! Начиная с 84-го года! Вот только последний чемпионский матч пропустил, когда Семак выиграл. Уже меня не было. Но! Кто-то перед Грозным посчитал — а давайте-ка проверим его фарт? Раз все говорят? Убедились — да! При мне «Зенит» играет положительно. Я с улыбкой об этом говорю. Вот таким был мой последний репортаж про «Зенит».

(Юрий Голышак)

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