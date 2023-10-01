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Сегодня, 09:15

Орлов назвал причины поражения «Зенита» в Оренбурге

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Опасный момент у ворот &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«Какой хороший матч! Заслуженная победа «Оренбурга». Хозяева сыграли прекрасно! Потрясающие скорость, прессинг, физическая готовность. В мотивации, самоотдаче «Оренбург», считаю, превзошел команду Семака.

Защитники «Зенита» просто-напросто спали, когда пропускали все три мяча. Но что бросилось в глаза? Что удивило? Обычно при стандартах у своих ворот есть четкое распределение, кто играет первым по верховому мячу. Это же подробно разбирается на установке. В «Зените» всегда были такие исполнители. Иванович, хорошо это получалось и у Дзюбы. Поэтому странно. что с первых минут не играл Родригао. Конечно, его не хватило. А Эракович и Алип почему-то не пошли на мяч в эпизоде со вторым голом оренбуржцев. Загадка», — сказал Орлов «СЭ».

«Оренбург» прекрасен! Кризис «Зенита»? Ну он же не пять матчей проиграл». Орлов — о поражении питерцев

ФК Зенит
ФК Оренбург
Геннадий Орлов
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
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Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
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30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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 8
Федор Чалов

Федор Чалов

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 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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