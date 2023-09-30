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30 сентября, 23:55

Гассама считает, что «Балтика» сыграла неплохо против ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский защитник «Балтики» Натан Гассама заявил, что игроки калининградского клуба показали неплохую игру в матче против московского ЦСКА (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«Сегодня была очень тяжелая игра, мы играли с большим клубом. Мы играли неплохо, но ЦСКА забил достаточно быстро, и мы не смогли отыграться, так бывает. Мне кажется, мы можем играть лучше и подняться в турнирной таблице, у нас собраны хорошие игроки в команде», — приводит слова Гассама ТАСС.

«Балтика» после 10 туров занимает промежуточное 14-е место в чемпионате России, набрав 7 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/18883909
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РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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