Гассама считает, что «Балтика» сыграла неплохо против ЦСКА

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама заявил, что игроки калининградского клуба показали неплохую игру в матче против московского ЦСКА (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«Сегодня была очень тяжелая игра, мы играли с большим клубом. Мы играли неплохо, но ЦСКА забил достаточно быстро, и мы не смогли отыграться, так бывает. Мне кажется, мы можем играть лучше и подняться в турнирной таблице, у нас собраны хорошие игроки в команде», — приводит слова Гассама ТАСС.

«Балтика» после 10 туров занимает промежуточное 14-е место в чемпионате России, набрав 7 очков.