Матеус Алвес хочет выступать за ЦСКА под 55-м номером

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес рассказал «СЭ» о своем игровом номере в ЦСКА.

— Под каким номером ты хочешь играть?

— Думаю, я буду играть под 55-м. Они прислали мне номера, и я выбрал 55-й.

5 июля Алвес прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.