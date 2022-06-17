Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:59

Орешкин прокомментировал смену тренера в футбольном ЦСКА

Читать «СЭ» в

Председатель совета директоров футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин верит в перспективы команды в новом сезоне.

В среду, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова, на посту главного тренера 55-летний специалист сменил 39-летнего Алексея Березуцкого.

«Вера есть в ЦСКА», — приводит ТАСС ответ Орешкина на вопрос, сможет ли новый тренер в предстоящем сезоне добиться больших успехов, чем предыдущий.

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Березуцкого занял пятое место в РПЛ, а «Сочи» Федотова стал вторым.

Источник: https://tass.ru/sport/14951937
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Обида, длиною в вечность. Почему «Спартак» стал слишком похож на истеричную женщину
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Ростов» подписал пятилетний контракт с полузащитником Мироновым
В тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке» войдут два испанских специалиста. Ещенко покинул команду
«Енисей» может возглавить помощник экс-главного тренера «Уфы» Нагорный
Экс-хавбек «Рубина» Кабзе заявил, что Дзюба подойдет «Фенербахче»
Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в «Фенербахче»
Главный тренер «Спартака» Абаскаль прибыл в Москву и посетил «Открытие Банк Арену»
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Тошич: «Слуцкий остался в «Рубине» и показал, какой у него профессиональный характер»
Тошич: «Надеюсь, ЦСКА вернется в борьбу за чемпионство»
Агент Гбамена: «Жан-Филипп не вернется в Россию. Предложений из РПЛ у него нет»
Габулов: «Акинфеев абсолютно заслуженно стал лучшим вратарем РПЛ в сезоне»
ЦСКА отдал Помазуна в аренду «Уралу» до конца сезона-2022/23
Зайнутдинов рассказал о своем самочувствии перед первым сбором ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке» войдут два испанских специалиста. Ещенко покинул команду

«Ростов» подписал пятилетний контракт с полузащитником Мироновым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости