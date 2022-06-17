Орешкин прокомментировал смену тренера в футбольном ЦСКА
Председатель совета директоров футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин верит в перспективы команды в новом сезоне.
В среду, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова, на посту главного тренера 55-летний специалист сменил 39-летнего Алексея Березуцкого.
«Вера есть в ЦСКА», — приводит ТАСС ответ Орешкина на вопрос, сможет ли новый тренер в предстоящем сезоне добиться больших успехов, чем предыдущий.
В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Березуцкого занял пятое место в РПЛ, а «Сочи» Федотова стал вторым.
Источник: https://tass.ru/sport/14951937
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|
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|16
|5
|9
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|53
|
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|30
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|8
|8
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|50
|
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|30
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|5
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|
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|
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|
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|
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|
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|9
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|33
|
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|8
|9
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|27-35
|33
|
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|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
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|30
|6
|12
|12
|29-40
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|
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|Рубин
|30
|8
|5
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|5
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
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|
Рубин – Уфа
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|21.05
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|17:00
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ЦСКА – Ростов
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|
|
Гамид Агаларов
Уфа
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|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|
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|П
|
|
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Зенит
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|
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|Ж
|
|
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Спартак
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|1
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|1
|4
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