Орешкин прокомментировал смену тренера в футбольном ЦСКА

Председатель совета директоров футбольного клуба ЦСКА Максим Орешкин верит в перспективы команды в новом сезоне.

В среду, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова, на посту главного тренера 55-летний специалист сменил 39-летнего Алексея Березуцкого.

«Вера есть в ЦСКА», — приводит ТАСС ответ Орешкина на вопрос, сможет ли новый тренер в предстоящем сезоне добиться больших успехов, чем предыдущий.

В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Березуцкого занял пятое место в РПЛ, а «Сочи» Федотова стал вторым.